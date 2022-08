Unfall in Stuttgart-Nord

1 Der beschädigte Streifenwagen Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Bei einer Unfallaufnahme an der Kreuzung B10/B27 rauscht plötzlich ein Pkw in einen dort stehenden Streifenwagen. Dieser wird durch den Aufprall nach vorne geschoben und verletzt dabei zwei Polizisten.















Link kopiert

Eine Unfallstelle hat am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr einen weiteren Unfall nach sich gezogen. Laut Polizei rammte ein Auto der Marke Suzuki an der Kreuzung B10/B27 in Stuttgart-Nord einen Streifenwagen, der dort parkte, um eine Unfallstelle zu sichern. Nach Angaben eines Sprechers übersah der 51-Jährige, der Richtung Kornwestheim unterwegs war, das Polizeiauto, einen Mercedes Vito, und kollidierte mit dem Heck.

Zwei verletzte Polizisten

Durch den Aufprall wurde der Bus demnach seinerseits in Bewegung gesetzt, wobei er zwei 26 und 41 Jahre Polizeibeamte leicht verletzte. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro.