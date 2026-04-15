Unfall in Stuttgart-Nord: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt – Verkehrschaos nach Unfall

Am Mittwochmorgen kollidieren in Stuttgart-Nord ein Lkw und ein Motorradfahrer, dieser wird lebensgefährlich verletzt. Der Unfall hat auch Folgen für den Berufsverkehr.

Ein Motorradfahrer ist am frühen Mittwochmorgen in Stuttgart-Nord von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5.45 Uhr in der Straße Am Kräherwald. Der Fahrer des Lkw wollte demnach ersten Erkenntnissen zufolge von einem Parkplatz auf die Straße einfahren und erfasste dabei mit seinem Fahrzeug den Motorradfahrer.

Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallaufnahme läuft, die Straße ist laut der Polizeisprecherin aktuell beidseitig gesperrt. Das sorgt aktuell im Berufsverkehr für Stau rund um die Unfallstelle. Und auch der Busverkehr ist betroffen: Derzeit ist die Linie 43 zwischen den Haltestellen Linden-Museum und Killesberg unterbrochen.

Buslinie 43 durch Sperrung unterbrochen

Wie stark alle Busse in ganz Stuttgart zuletzt verspätet waren, zeigt unser automatisch aktualisiertes Diagramm. Die Linien stellen den Anteil aller fahrenden Busse dar, die mindestens drei, sechs oder fünfzehn Minuten zu spät unterwegs waren – je höher der Wert, desto mehr unpünktliche Fahrzeuge.

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart mitteilt, ist zwischen den Haltestellen Linden‑Museum und Doggenburg ein Pendelbus im Einsatz. Reisende werden gebeten, ihre geplanten Fahrten in der Fahrplanauskunft zu prüfen.