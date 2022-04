1 Vermutlich ist die Ursache eines Unfalls am Donnerstagabend ein illegales Rennen. Foto: imago/Rolf Kremming (Symbolbild)

Bei einem Unfall an der Heilbronner Straße geht die Polizei davon aus, dass sich zwei junge Männer ein Rennen lieferten. Der Unfall hatte Verkehrsbehinderungen bis zum Freitagmittag zur Folge.















Haben sich zwei junge Autofahrer am Donnerstag gegen 20.30 Uhr an der Heilbronner Straße verbotenerweise ein Rennen geliefert und dabei einen Unfall verursacht? Das untersucht die Verkehrspolizei nun. Einer von ihnen verlor beim Abbiegen die Kontrolle über den Mercedes, mit dem er unterwegs war, und prallte gegen einen Ampelmasten. Dadurch fiel die Ampelanlage an der Kreuzung der Heilbronner mit der Wolframstraße aus und es kam bis Freitagmittag zu Verkehrsbehinderungen.

Die Männer geben an der Heilbronner Straße Gas

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die 21 und 22 Jahre alten Männer an der Heilbronner Straße stadteinwärts zunächst an der Rot zeigenden Ampel gewartet und dann heftig beschleunigt, sobald die Ampel auf Grün schaltete. Sie wollten beide nach links in die Wolframstraße abbiegen. Der 22-Jährige wurde aus der Kurve geschleudert und sein Mercedes prallte frontal gegen den Ampelmasten. Bei dem Wagen lösten sämtliche Airbags aus, der 22-Jährige blieb unverletzt.

Die Ampelanlage fällt nach dem Unfall aus

Am Freitag konnte der Verkehr laut der Polizei zunächst nur geradeaus auf der Heilbronner Straße fließen. Von der Wolframstraße kam man weder in die Türlenstraße, noch konnte man in die Heilbronner Straße abbiegen. Auch das Abbiegen von der Heilbronner Straße nach links oder rechts war nicht möglich. Am Freitagnachmittag war die Ampelanlage wieder intakt.

Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine der beiden jungen Fahrer und den verunglückten Mercedes, weil sie wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens ermittelt. Die Verkehrspolizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 41 00 zu melden.