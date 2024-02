Unfall in Stuttgart-Nord: Autofahrer macht Rettungswagen Platz und erwischt Fußgänger

1 Indirekt war auch ein Krankenwagen in den Unfall verwickelt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Nachdem ein Opelfahrer einem Rettungswagen Platz macht und anschließend die Fahrt fortsetzen will, erwischt er einen Fußgänger. Dieser muss seinerseits von Rettungskräften versorgt werden.











Eine leicht verletzte Person und rund 1000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Nord ereignet hat. Der 21-jährige Fahrer eines Opel stand demnach gegen 14.50 Uhr an der Ampel der Heilbronner Straße und wollte in die Stresemannstraße einbiegen. Aufgrund eines herannahenden Rettungswagens fuhr der Fahrer über die rote Ampel in den Kreuzungsbereich hinein.