8 Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Peugeot und blieb auf dem Dach liegen. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Am Freitagmittag ist in Stuttgart-Nord eine 89-jährige VW-Fahrerin mit einem 30-jährigen Peugeot-Fahrer kollidiert. Die beiden Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Einzelheiten.











Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag in der Straße Lenzhalde in Stuttgart-Nord ereignet hat.