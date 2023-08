Unfall in Stuttgart-Münster

Am Dienstagabend kommt es in der Illerstraße in Stuttgart-Münster zu einem Unfall mit einer leciht verletzten Person.