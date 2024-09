1 Die Polizei bittet sowohl Zeugen als auch einen der beiden unbekannten Autofahrer sich zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 52-jähriger Motorradfahrer versucht, einen Zusammenstoß mit einem Autofahrer zu verhindern. Dabei stürzt er und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.











Um einen Zusammenstoß mit Autofahrern zu verhindern, hat ein 52-jähriger Motorradfahrer am Samstag eine Vollbremsung gemacht – und sich dabei leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Samstagabend in der Mönchfeldstraße in Stuttgart-Mühlhausen.