Unfall in Stuttgart-Mühlhausen

1 Durch den Unfall gab es Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand /StZN

Ein 66-jähriger Autofahrer biegt in Stuttgart-Mühlhausen mutmaßlich verbotswidrig ab und kollidiert mit einer Stadtbahn. Der entstandene Schaden liegt bei fast 50.000 Euro.















Stuttgart-Mühlhausen - Hoher Schaden ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Mühlhäuser Straße entstanden, als ein Auto und eine Stadtbahn zusammengestoßen sind. Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr laut Polizei gegen 15 Uhr die Mühlhäuser Straße in Richtung Remseck entlang.

Kurz vor der Haltestelle Hofen bog der 66-Jährige auf Höhe des Kapellenwegs mutmaßlich verbotswidrig nach links ab. Im Gleisbereich stieß der Autofahrer mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammen, die ebenfalls in Richtung Remseck unterwegs war. Trotz eingeleiteter Notbremsung gab es keine Verletzten. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme gab es Einschränkungen im Schienenverkehr. Ein Taxiersatzverkehr wurde bis 15.40 Uhr eingerichtet. Zur Bergung des Autos war die Mühlhäuser Straße kurzfristig gesperrt.