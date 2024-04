Unfall in Stuttgart

1 Die junge Frau zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Eine junge Frau hat sich bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Stuttgart schwere Verletzungen zugezogen. Sie fuhr mit ihrem Motorroller auf ein Auto auf.











Link kopiert



Eine junge Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag im Stuttgarter Norden schwere Verletzungen zugezogen. Nach Informationen der Polizei fuhr die 24-Jährige gegen 14.40 Uhr mit ihrem Motorroller an der Stresemannstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden Range Rover auf. Der Aufprall war so heftig, dass sie mit ihrem Kopf die Heckscheibe des SUV durchbrach.