1 Beide Autofahrer geben an, bei Grün gefahren zu sein, bevor es zum Unfall kam. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am Rand des Industriegebiets Wallgraben-Ost stoßen zwei Autos zusammen. Weil die Schuldfrage unklar ist, bittet die Verkehrspolizei um Hinweise.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Audi, der sich am Donnerstagabend in Möhringen ereignete, ist der Hergang noch unklar. Ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 22.25 Uhr in der Nord-Süd-Straße in Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur Industriestraße wollte er geradeaus weiterfahren. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem Audi einer 59-Jährigen zusammen, die aus der Industriestraße kam und nach links in die Nord-Süd-Straße abbiegen wollte. Der Schaden wird auf 60 000 Euro geschätzt. Da beide Fahrer angaben, bei Grün gefahren zu sein, bittet die Verkehrspolizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 / 8990 - 4100 zu melden.