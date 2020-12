1 Der Fahrer eines Paketzustelldienstes hat eine Seniorin am Straßenrand übersehen (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Paketzusteller übersieht am Freitag in Stuttgart eine Senioren und fährt sie an. Die Frau kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Stuttgart-Möhringen - Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Paketzustelldienstes hat am Freitagmittag eine 71-jährige Fußgängerin beim Rückwärtsfahren erfasst – die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Wie die Polizei berichtet, hat der Mann der Frau, die in der Straße „Stöcklesbrühl“ in Stuttgart-Möhringen am Fahrbahnrand stand, übersehen und sie in der Folge angefahren.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Am Mercedes Sprinter des Mannes entstand nur ein geringer Schaden.

