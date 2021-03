1 Ein Radler zog sich bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 19-Jähriger rollt auf seinem Mountainbike bergab. In einer Kurve verliert er die Kontrolle über sein Fahrrad – und prallt gegen ein geparktes Auto.

Stuttgart - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen schwer verletzt worden. Der 19-Jährige fuhr am Sonntag gegen 18 Uhr mit seinem Mountainbike die Veitstraße bergab, als er in einer Linkskurve gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto prallte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der junge Mann erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin in ein Krankenhaus. Weitere Verkehrsteilnehmer waren demnach nicht am Unfall beteiligt. Der Sachschaden beläuft sich den Beamten zufolge auf mehrere Tausend Euro.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.