Veranstaltungen gegen Einsamkeit Weihnachten alleine? Nicht auf den Fildern

Nicht jeder kann oder will die Weihnachtsfeiertage im Kreise seiner Liebsten verbringen. Auf den Fildern und in der Umgebung gibt es an Heiligabend Angebote gegen die Einsamkeit und das Gefühl des Alleingelassenwerdens. Hier ein Überblick.