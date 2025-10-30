Unfall in Stuttgart-Möhringen: Mercedes kracht gegen Ampelmast – Fahrer wohl unter Alkoholeinfluss

1 Am Donnerstagabend kam es in Stuttgart-Möhringen zu einem Unfall. Der Fahrer war wohl alkoholisiert (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Stuttgart-Möhringen prallt ein Mercedes am Donnerstagabend gegen einen Ampelmast. Der Fahrer bleibt unverletzt. Was bisher bekannt ist.











Am Donnerstagabend hat sich in Stuttgart-Möhringen kurz nach 19 Uhr ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei prallte ein Mercedes beim Abbiegen von der Heilbrunnenstraße in die Hechinger Straße gegen einen Ampelmast. Der Fahrer kam während des Abbiegevorgangs mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.