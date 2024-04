Unfall in Stuttgart-Möhringen

4 Die Frau hatte sich mit ihrem Auto bei dem Unfall überschlagen. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend in Möhringen unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und gegen zwei geparkte Autos prallt. Daraufhin überschlägt sich ihr Wagen. Die Polizei sucht Zeugen.











Eine 47 Jahre alte Mazda-Fahrerin hat am späten Samstagabend in Stuttgart-Möhringen einen Unfall verursacht, bei dem sich ihr Fahrzeug überschlug. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.