91-Jährige fährt Frau auf Zebrastreifen an – schwere Verletzungen

Unfall in Stuttgart-Möhringen

1 Eine Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Auf einem Zebrastreifen in Stuttgart-Möhringen wird eine Frau angefahren – am Steuer sitzt eine 91-Jährige. Die Seniorin fährt daraufhin weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.











Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen schwer verletzt worden. Die 43-Jährige überquerte am Mittwochmittag in der Plieninger Straße einen Zebrastreifen – dort erfasste sie der Honda einer 91-Jährigen.