Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag in Stuttgart-Möhringen ereignet.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 80 Jahre alte Frau am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit ihrem Skoda auf der Vaihinger Straße in Stuttgart-Möhringen in Richtung Vaihingen, als sie an der Kreuzung zur Nord-Süd-Straße mit einem Lexus eines 38 Jahre alten Mannes zusammenstieß. Dieser war auf der Nord-Süd-Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Möhringen abbiegen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die 80-jährige Fahrerin des Skoda durch den Aufprall leicht verletzt. Wer die Vorfahrt missachtet hat, ist bislang unklar, die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3400 an die Polizei zu wenden.