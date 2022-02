4 Der Wagen des 22-Jährigen blieb auf dem Dach liegen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In Stuttgart-Möhringen kommt in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Wagen des 22-Jährigen überschlägt sich und bleibt schließlich auf dem Dach liegen.















Stuttgart-Möhringen - Ein 22-jähriger Fahrer eines Volvo V70 hat am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 1.30 Uhr auf der Nord-Süd-Straße unterwegs und bog nach links auf die Vaihinger Straße ab. Das Fahrzeug kam beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend beschädigte der Wagen einen Bauzaun und einen Verteilerkasten, überschlug sich auf dem abschüssigen Gelände und blieb dann auf dem Dach liegen.

Der 22-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien, er blieb unverletzt. Wieso der Mann von der Straße abkam, ist bislang noch unklar. An dem Volvo entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Bauzaun und am Verteilerkasten ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.