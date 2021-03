1 Eine 16-Jährige stürzte in Stuttgart-Möhringen von ihrem Roller. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Eine Jugendliche stürzt mit ihrem Roller in Stuttgart Möhringen. Bei dem Unfall zieht sich die 16-Jährige schwere Verletzungen zu. Die Hintergründe.

Stuttgart - Ein 16-Jährige hat sich in Stuttgart-Möhringen bei einem Sturz von einem Roller schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Jugendliche am Sonntagnachmittag in Möhringen mit dem sogenannten Wavescooter – eine Mischung aus Waveboard und Scooter – unterwegs.

Auf einem Verbindungsweg zwischen Trautäckerstraße und Plieninger Straße verlor sie demnach ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über das Gefährt und stürzte. Rettungssanitäter brachten die 16-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

