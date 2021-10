1 Die 42-Jährige kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Mittwochmorgen am Ferdinand-Leitner-Steg unterwegs, als ihr eine unbekannte Pedelec-Fahrerin auf ihrer Seite entgegenkommt. Die 42-Jährige bremst und stürzt, die Unbekannte fährt weiter.















Stuttgart-Mitte - Eine 42 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Mittwochmorgen am Ferdinand-Leitner-Steg in Stuttgart-Mitte von ihrem Fahrrad gestürzt und wurde dabei leicht verletzt. Eine weitere, bislang unbekannte Pedelec-Fahrerin soll für den Sturz verantwortlich sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die 42-Jährige gegen 8.30 Uhr auf dem Ferdinand-Leitner-Steg aus Richtung Staatsoper kommend unterwegs und bog nach rechts in Richtung Planetarium ab. Dabei kam ihr auf ihrer Seite die unbekannte Pedelec-Fahrerin entgegen, die in diesem Moment eine Radfahrerin überholte. Um nicht mit der Unbekannten zu kollidieren, bremste die 42-Jährige, verlor die Kontrolle und stürzte, während die unbekannte Pedelec-Fahrerin in Richtung Staatsoper weiterfuhr. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Zu der Unbekannten ist lediglich bekannt, dass es sich um eine korpulente Frau Ende 30 handeln soll. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu der unbekannten Pedelec-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.