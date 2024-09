Unfall in Stuttgart-Mitte

1 Drei der vier Verletzten kamen in Krankenhäuser. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Der Fahrer eines Linienbusses leitet am Donnerstagmorgen einen Gefahrenbremsung ein. Dabei stürzen vier Fahrgäste und verletzen sich. Was über den Unfall bekannt ist.











Vier Fahrgäste sind am Donnerstagmorgen bei der Gefahrenbremsung eines Linienbusses in Stuttgart-Mitte verletzt worden. Drei der Verletzten kamen in Krankenhäuser.