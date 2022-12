the 05.12.2022 - 06:57 Uhr

Unfall in Stuttgart-Mitte

4 Der Unfall ereignete sich direkt vor dem Breuninger-Parkhaus. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

In der Nacht zum Montag kracht vor dem Breuninger-Parkhaus ein Auto frontal gegen die Betonleitwand, die die Hauptstätter Straße von der B14 trennt.















In der Stuttgarter Innenstadt hat sich in der Nacht zum Montag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte, war gegen 1.15 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der Hauptstätter Straße gegen den Betonteiler gefahren, der die Hauptstätter Straße von der B14 Richtung Bad Cannstatt trennt.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Breuninger-Parkhauses, kurz vor dem Charlottenplatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus der Nacht gab es keine Verletzten. Mehr Details konnte die Stuttgarter Polizei am Morgen noch nicht nennen.

Mehr Informationen folgen.