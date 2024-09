Unfall in Stuttgart: Mercedes prallt auf B14 gegen Lichtmast – Fahrer schwer verletzt

1 Bei dem Unfall wurde der Mercedes stark beschädigt. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Am Freitagmittag prallt ein Mercedes-Fahrer mit seinem Auto auf der B14 im Bereich „Am Neckartor“ gegen einen Beleuchtungsmast. Der Fahrer wird schwer verletzt, das Auto stark beschädigt.











Am Freitagmittag ist es in Stuttgart zu einem schweren Unfall auf der B14 im Bereich „Am Neckartor“ in Fahrtrichtung Stadtmitte gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam ein Mercedes gegen 12.35 Uhr mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen rund zehn Meter hohen Masten, an dem die Straßenbeleuchtung aufgehängt und verspannt ist.