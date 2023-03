Unfall in Stuttgart

1 Die junge Frau wurde an der Paulinenstraße von einem Auto erfasst (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Am Montagnachmittag wird eine 23-jährige Fußgängerin auf der Paulinenstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Sie wird in ein Krankenhaus gebracht.









Eine junge Frau ist am Montagnachmittag in Stuttgart von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte die 23-Jährige gegen 15.30 Uhr Ermittlungen zufolge bei Rot die Paulinenstraße in Richtung Gerberviertel.

Nach der Mittelinsel wurde sie von einem 49-jährigen Autofahrer, der von Richtung Hauptstätter Straße kam, erfasst. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die 23-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.