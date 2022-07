Unfall in Stuttgart

1 Bei den Stadtbahnlinien U2 und U19 kam es infolge des Unfalls zu Behinderungen Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttg

Am Donnerstagvormittag stoßen in Stuttgart eine Stadtbahn und ein Auto zusammen. Es entsteht ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.















Eine Stadtbahn und ein VW Golf sind am Donnerstagvormittag in Stuttgart zusammengestoßen. Laut Bericht der Polizei war ein 56-jähriger Stadtbahnfahrer der Linie U2 gegen 10.45 Uhr von Steinhaldenfeld in Richtung Neugereut unterwegs.

Im Bereich des Kreisverkehrs am Seeblickweg kam es zur Kollision mit einem VW-Golf einer 31-Jährigen. Die Autofahrerin war den Seeblickweg in Richtung Fellbach entlanggefahren und wollte im Kreisverkehr nach rechts in die Steinhaldenstraße einbiegen.

Die Autofahrerin musste offenbar verkehrsbedingt anhalten, weshalb der Wagen noch teilweise im Schienenbereich stand. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wegen des Unfalls kam es bei den Stadtbahnlinien U2 und U19 zu Behinderungen. Nach etwa einer Stunde war die Streckenunterbrechung beendet.