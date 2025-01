1 Bei dem Unfall entstand hoher Schaden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Weil ein Mercedes-Fahrer einem anderen in Hedelfingen die Vorfahrt nimmt, kommt es zur Kollision auf den Otto-Hirsch-Brücken. Der Schaden ist enorm.











Link kopiert



Zwei Mercedes sind am Mittwochmorgen auf den Otto-Hirsch-Brücken in Stuttgart-Hedelfingen zusammengestoßen. Dabei entstand Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.