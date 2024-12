1 Laut ersten Ermittlungen der Polizei soll der 25-jährige Fahrer des Autos nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Mittwochabend wurde eine 51-Jährige auf einem Parkplatz in Stuttgart-Hedelfingen schwer verletzt. Die Hintergründe.











Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Stuttgart-Hedelfingen ist am späten Mittwochabend eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Mittelkai.