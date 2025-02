1 Der Unfallwagen muss nach der Kollision abgeschleppt werden. Foto: KS-Images / Andreas Rometsch

Ausgerechnet an einem Schild, das vor Unfallgefahren warnt, verunglückt in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer. Die Strecke gilt als unfallträchtig.











Ein Schild warnt an der Bergheimer Steige ausdrücklich: Hier ist es gefährlich. Die enge kurvige Straße ist unfallträchtig. In erster Linie – so deutet es die Grafik auf dem Schild an – besteht die Gefahr, in den Kurven mit dem Gegenverkehr zu kollidieren.