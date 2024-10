Eine Frau gerät mit ihrem Auto in Stuttgart-Feuerbach in den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß. Vier Menschen werden verletzt.

Vier Menschen sind bei einem Unfall in Stuttgart-Feuerbach verletzt worden. Der Zusammenstoß zwischen zwei Autos ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Feuerbacher-Tal-Straße, wie die Polizei berichtet. Der Sachschaden beträgt demnach mehrere Zehntausend Euro.

Eine 54-jährige VW-Fahrerin war demnach gegen 15 Uhr von Feuerbach in Richtung Botnang unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kollidierte sie frontal mit dem Dacia eines 30-Jährigen, der in Richtung Feuerbach unterwegs war. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.

Vier Personen werden beim Unfall verletzt

Die Feuerbacher-Tal-Straße war bis zum Ende der Unfallaufnahme bis gegen 16 Uhr komplett gesperrt, es kam zu „geringen Verkehrsbehinderungen“, teilte die Polizei mit. Die 54-Jährige und ihr 15-jähriger Beifahrer im VW wurden verletzt. Auch der 30-jährige Dacia-Fahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser gebracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 zu melden.