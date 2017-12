Unfall in Stuttgart-Feuerbach Auto als Wippe auf Leitplanke

Von Wolf-Dieter Obst 26. Dezember 2017 - 11:22 Uhr

Sie wollte eigentlich nur die letzten Weihnachtseinkäufe erledigen – doch dann kam für eine 51-jährige Autofahrerin alles anders.





Stuttgart - Weihnachtseinkäufe kurz vor Heiligabend können bekanntlich recht stressig sein – für eine 51-jährige Autofahrerin endete die Tour in Feuerbach aber noch viel spektakulärer. Sie machte ihr Fahrzeug zu einer Wippe auf der Leitplanke – und konnte sich letztlich nicht erklären, wie das passieren konnte.

Nach Polizeiangaben war die Ford-Focus-Fahrerin am Samstag gegen 13.50 Uhr auf B 295 im Abschnitt Tunnelstraße in Richtung Pragsattel unterwegs. Die Frau fuhr auf dem linken Fahrstreifen in die lang gezogene Linkskurve und verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie zu weit nach links und auf eine aus dem Boden aufsteigende Leitplanke. Der Wagen wurde regelrecht aufgebockt – und hing wie eine Wippe über dem S-Bahn-Tunnelportal.

Der letzte schwere Unfall liegt ein Jahr zurück

Glücklicherweise kam die 51-Jährige mit dem Schrecken davon. An der Leitplanke gab es nur ein paar Kratzer und geringen Schaden. Ihr Auto aber ist vorerst nicht mehr zu gebrauchen, weil der Unterboden und das Fahrgestell erheblich beschädigt wurde. Laut Polizei wird der Schaden auf 5000 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten musste ein Kran eingesetzt und die Straße gesperrt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Die Tunnelstraße ist indes kein Unfallbrennpunkt. Der letzte folgenschwere Unfall liegt fast genau ein Jahr zurück. Damals hatte ein 33-jähriger Motorradfahrer eine Staukolonne in der Kurve zu spät gesehen. Beim Ausweichmanöver kam er zu Fall und erlitt schwere Verletzungen.