Unfall in Stuttgart-Feuerbach

5 Bei dem Unfall wurden die 21-jährige Audi-Fahrerin sowie ihrer 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttg

Ein Streifenwagen ist mit Blaulicht unterwegs zu einem Einsatz, als die beiden Beamten mit einem Audi zusammenstoßen. Zwei Personen werden bei dem Unfall verletzt, der Sachschaden ist enorm.

Stuttgart-Feuerbach - Bei einer Einsatzfahrt ist am Donnerstagabend auf der Kreuzung Heilbronner Straße/Borsigstraße in Stuttgart-Feuerbach ein Streifenwagen mit einem Audi zusammengestoßen. Laut Angaben der Polizei war der 36 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens zusammen mit seinem 24-jährigen Kollegen gegen 23.15 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz. Beide waren auf der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel unterwegs.

Der Fahrer des Streifenwagens überquerte die Kreuzung offenbar bei Rot mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn und stieß dabei mit dem Fahrzeug einer 21-Jährigen zusammen. Diese kam von rechts aus der Borsigstraße und wollte bei Grün in die Heilbronner Straße abbiegen. Durch den Aufprall wurde der Streifenwagen nach links abgewiesen, streifte das Geländer der Straßenbahnhaltestelle und beschädigte noch eine Ampel.

Sowohl die Fahrerin des Audi, als auch ihre 18-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie kamen in ein Stuttgarter Krankenhaus. An beiden Autos und dem Geländer entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu melden.

