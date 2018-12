Unfall in Stuttgart-Feuerbach Seat fliegt meterweit durch die Luft

Von red/pj 09. Dezember 2018 - 11:15 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer verliert am Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach einer Kollision fliegt der Seat Cupra mehrere Meter durch die Luft.





Stuttgart - In Stuttgart-Feuerbach hat sich am frühen Sonntagmorgen einen schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der Fahrer hatte laut Zeugenangaben gegen 5.30 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Bahnhof befahren und dort aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PS-starken Seat Cupra verloren.

Anschließend überfuhr er mehrere Hecken, Müllbehälter sowie Verkehrszeichen und kollidierte mit einer Betonbank. Der Seat wurde dadurch mehrere Meter in die Luft geschleudert, schlug in eine Gebäudefassade ein und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

50 000 Euro Sachschaden

Zwei geparkte Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 50 000 Euro. Der 26-jährige Fahrer wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er stand laut Polizeiangaben zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 8990 3800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.