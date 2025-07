Pedelecfahrer fährt in Gegenverkehr und stürzt schwer

Unfall in Stuttgart-Feuerbach

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: imago/7aktuell

Ein 37 Jahre alter Pedelecfahrer gerät am Montag in Stuttgart-Feuerbach in den Gegenverkehr, bremst und verletzt sich schwer.











Link kopiert



Ein 37 Jahre alter Pedelecfahrer hat sich am Montagabend bei einem Unfall in der Tunnelstraße in Stuttgart-Feuerbach schwere Verletzungen zugezogen.