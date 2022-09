5 Der Mann legte vermutlich einen falschen Gang ein. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Am Freitagvormittag will ein 85-Jähriger in Stuttgart-Feuerbach mit seinem Wagen parken. Dabei legt er bei seinem Automatikfahrzeug offenbar den falschen Gang ein – und fährt mehrmals gegen ein Gebäude.















Ein falscher Gang – und am Ende stand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Am Freitagvormittag war ein 85-Jähriger mit seinem Golf in Stuttgart-Feuerbach unterwegs. Gegen 12 Uhr wollte der Mann an der Landstuhler Straße am Fahrbahnrand parken. Das berichtet die Polizei.

Beim Parkvorgang legte der Senior bei seinem Automatikfahrzeug vermutlich einen falschen Gang ein. Der Wagen fuhr daraufhin mehrmals gegen ein Haus, bevor er die Straße einige Meter weiterrollte und vor einem zweiten Gebäude stehen blieb. Da um dieses ein Gerüst aufgebaut war, musste dieses zunächst gesichert werden. Im Anschluss wurde der Unfallwagen abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.

Erst zu Wochenbeginn sorgte ein spektakulärer Unfall in Freiberg am Neckar mit einem Automatikfahrzeug für Schlagzeilen.