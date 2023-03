Unfall in Stuttgart-Feuerbach

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein Mann überquert am Dienstag in Stuttgart-Feuerbach eine mehrspurige Straße. Dabei wird der 45-Jährige von einem Auto erfasst und schwer verletzt.









Bei einem Unfall in der Siemensstraße in Stuttgart-Feuerbach hat ein 45 Jahre alter Fußgänger am Dienstagmittag schwere Verletzungen erlitten.

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann gegen 12.15 Uhr die mehrspurige Fahrbahn von der Heidestraße kommend in Richtung einer dortigen Tankstelle überqueren. Dabei ging er zwischen mehreren Fahrzeugen durch, die sich im Stop-and-go-Verkehr befanden.

Auf der dritten Fahrspur in Richtung Pragsattel lief der 45-Jährige offenbar gegen den vorbeifahrenden VW Touran eines 55 Jahre alten Mannes, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.