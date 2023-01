Unfall in Stuttgart-Feuerbach

1 Die Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein 84-jähriger Autofahrer übersieht einen Fußgänger beim Abbiegen. Dieser musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.















Ein 82 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 84-jähriger VW-Fahrer am Dienstag auf der Feuerbacher-Tal-Straße in Richtung Feuerbach.

Beim Abbiegen auf die Wildensteinstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem 82-Jährigen, der die Straße überqueren wollte.

Der Fußgänger zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.