Schwerer Unfall mit Verletzten in Stuttgart-Feuerbach: Nach Angaben der Polizei befuhr eine 46-jährige VW-Lenkerin am Samstag gegen 15.40 Uhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Pragsattel. Auf Höhe der Hausnummer 27 kam sie aufgrund bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug gegen den rechten Randstein – und prallte nach einer daraufhin eingeleiteten Lenkbewegung gegen die Hauswand eines gegenüberliegenden Gebäudes.

Zuvor hatte sie noch den links neben ihr fahrenden VW eines 47-Jährigen gestreift. Bei dem Unfall erlitt ein achtjähriges Kind im Fahrzeug der 46-Jährigen schwere Verletzungen. Die Fahrerin selbst erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.