Eine 16-Jährige ist am Sonntagabend in Feuerbach unterwegs. Als sie die Straße bei grün überqueren will, wird sie von einem Unbekannten in einem weißen Auto angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Feuerbach - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntagabend eine 16 Jahre alte Fußgängerin in Feuerbach angefahren und ist danach geflüchtet. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war die 16-Jährige gegen 18.30 Uhr auf der Heilbronner Straße unterwegs, als sie offenbar bei Grünlicht die Fußgängerfurt an der Einmündung der Heilbronner Straße in die Borsigstraße überqueren wollte. Dabei wurde sie von einem weißen Auto am Fuß erfasst und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 nach Zeugen.

