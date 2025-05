Unfall in Stuttgart: Demo am Olgaeck und Druck auf die Politik

1 In die Trauer mischen sich politische Forderungen. Foto: Christine Bilger

Nach dem schweren Unfall am Stuttgarter Olgaeck mit einem Todesopfer reißt die Kritik an der dortigen Verkehrssituation nicht ab. Sieben Organisationen fordern Änderungen – und planen eine Demonstration.











Nach dem tödlichen Unfall, bei dem am vergangenen Freitag ein Autofahrer am Stuttgarter Olgaeck in eine Menschenmenge gefahren ist, mehren sich die Stimmen, die eine umfangreiche Reaktion der Stadt fordern. Sieben verkehrspolitische Organisationen kritisieren die Verkehrssituation an dieser Kreuzung scharf und fordern Veränderungen – auch über das Olgaeck hinaus. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, planen sie eine Demonstration am nächsten Freitagnachmittag am Olgaeck.