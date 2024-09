1 In Birkach hat sich ein Unfall mit einem Linienbus ereignet (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Bei einem Unfall im Stuttgarter Stadtteil Birkach werden in der Nacht auf Sonntag zwei Menschen verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.











Ein VW Polo ist bei einem Unfall in Stuttgart-Birkach zwischen einem Linienbus und einer Laterne eingeklemmt worden. Zwei Personen in dem Kleinwagen erlitten dabei Verletzungen. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mittlere Filderstraße.