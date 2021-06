1 Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik (Symbolbild). Foto: dpa/Lukas Schulze

In Stuttgart-Ost ist in der Nacht ein betrunkener Radfahrer unterwegs. In der Schönbühlstraße verliert der 29-Jährige die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzt schwer. Er muss ins Krankenhaus.

Stuttgart - Ein junger Mann hat sich bei einem Sturz in Stuttgart-Ost in der Nacht zum Sonntag schwere Verletzungen zugezogen. Der 29-Jährige befuhr laut Polizei gegen 3.15 Uhr mit seinem Mountainbike die Schönbühlstraße in Richtung Ostendstraße. Plötzlich verlor der alkoholisierte Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte in der Folge gegen zwei geparkte Autos.

Beim Sturz zog sich der 29-Jährige, der keinen Helm trug, schwere Verletzungen zu – ein Rettungswagen brachte ihn in ein Stuttgarter Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.