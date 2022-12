Betrunkener Autofahrer landet in Zacke-Gleisbett

Unfall in Stuttgart

1 Auf der Alten Weinsteige kam der junge Mann von der Fahrbahn ab. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Ein 23-Jähriger kommt am Samstagmorgen mit seinem Auto von der Straße ab und landet im Gleisbereich der Zacke. Grund ist vermutlich seine Alkoholisierung.















Ein junger Autofahrer ist am Samstagmorgen in Stuttgart von der Straße abgekommen und im Gleisbett gelandet. Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige gegen 6.15 Uhr auf der Alten Weinsteige in Richtung Degerloch unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße abkam und im Gleisbereich der Zahnradbahn landete.

Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es bis 7.30 Uhr zu Behinderungen – die Zacke konnte nur eingeschränkt fahren. Die SSB richtete einen Taxiersatzverkehr ein. Dem junge Mann wurde eine Blutprobe entnommen – seinen Führerschein ist er los. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.