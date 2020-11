1 Bei dem Unfall in Stuttgart entstand ein hoher Sachschaden. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein 35-jähriger Mann setzt sich offenbar betrunken hinters Steuer. An der Stuttgarter Gaußstraße kommt er von der Fahrbahn ab und beschädigt in der Folge acht Fahrzeuge.

Stuttgart - Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Mittwoch an der Gaußstraße in Stuttgart insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Nach Polizeiangaben fuhr der 35-Jährige mit seinem Mazda gegen 0.15 Uhr auf der Gaußstraße in Richtung Zeppelinstraße. In einer Kurve soll er dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und touchierte in der Folge mit sechs abgestellten Fahrzeugen.

Anschließend drehte sich das Auto des Mannes und stieß mit zwei weiteren Autos zusammen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt waren. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 35-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand – eine Blutprobe wurde genommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

