Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt: Toyota kracht gegen Schranke und Verkehrsschild – 30.000 Euro Schaden

1 In Stuttgart-Bad Cannstatt ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 27-Jähriger ist mit seinem Toyota auf der Benzstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt unterwegs, als er einem anderen Auto ausweichen muss – und in den Grünstreifen gerät.











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Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag in Stuttgart-Bad Cannstatt gegen eine Schranke und ein Verkehrszeichen gekracht, als er einem anderen Fahrzeug auswich. Wie die Polizei mitteilt, war eine 42-Jährige mit ihrem VW gegen 14.30 Uhr im Martin-Schrenk-Weg unterwegs und bog an der Benzstraße nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr der 27-Jährige mit seinem Toyota in der Benzstraße Richtung Mercedesstraße.