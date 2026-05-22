Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt: Toyota kracht gegen Schranke und Verkehrsschild – 30.000 Euro Schaden

Ein 27-Jähriger ist mit seinem Toyota auf der Benzstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt unterwegs, als er einem anderen Auto ausweichen muss – und in den Grünstreifen gerät.
Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag in Stuttgart-Bad Cannstatt gegen eine Schranke und ein Verkehrszeichen gekracht, als er einem anderen Fahrzeug auswich. Wie die Polizei mitteilt, war eine 42-Jährige mit ihrem VW gegen 14.30 Uhr im Martin-Schrenk-Weg unterwegs und bog an der Benzstraße nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr der 27-Jährige mit seinem Toyota in der Benzstraße Richtung Mercedesstraße.