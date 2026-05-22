Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt: Toyota kracht gegen Schranke und Verkehrsschild – 30.000 Euro Schaden
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In Stuttgart-Bad Cannstatt ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 27-Jähriger ist mit seinem Toyota auf der Benzstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt unterwegs, als er einem anderen Auto ausweichen muss – und in den Grünstreifen gerät.

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag in Stuttgart-Bad Cannstatt gegen eine Schranke und ein Verkehrszeichen gekracht, als er einem anderen Fahrzeug auswich. Wie die Polizei mitteilt, war eine 42-Jährige mit ihrem VW gegen 14.30 Uhr im Martin-Schrenk-Weg unterwegs und bog an der Benzstraße nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr der 27-Jährige mit seinem Toyota in der Benzstraße Richtung Mercedesstraße.

 

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 27-Jährige laut Polizei nach rechts in den Grünstreifen aus und stieß gegen eine Schranke und ein Verkehrszeichen. Beide gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand der Polizei zufolge ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

 