1 Ein junger BMW-Fahrer verursache den Unfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Unfall an der Löwentorstraße werden fünf Menschen verletzt. Ein 19-Jähriger war in einem Kreisverkehr ins Schleudern geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen.















Link kopiert

Fünf Menschen sind bei einem Unfall an der Löwentorstraße in Stuttgart leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet ein 19-Jähriger gegen 23.40 Uhr mit seinem BMW in einem Kreisverkehr ins Schleudern und stieß frontal gegen das Auto eines 75-Jährigen. Vermutlich fuhr der junge Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr.

Der 19-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Im anderen Wagen wurden der 75-Jährige und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 73 und 16 Jahren ebenfalls leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.