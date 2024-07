Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt

1 Die Polizei eilte zur Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: imago//Felix Koenig

In Bad Cannstatt will am Freitagnachmittag ein BMW-Fahrer einen anderen BMW-Fahrer überholen. Dabei stößt er mit dem BMW und einem anderen Auto zusammen. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt.