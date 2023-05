Ein 63-Jähriger ist nach einer nächtlichen Fahrt mit einem E-Scooter in Stuttgart-Bad Cannstatt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus gelandet.

Der Mann war laut Polizei kurz nach Mitternacht auf dem Gehweg der Straße Am Römerkastell in Richtung Essener Straße unterwegs. Als er auf Höhe der Bushaltestelle über den Bordstein vom Gehweg auf die Straße wechseln wollte, stürzte er. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 63-Jährige mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Zudem waren am Roller keine Versicherungskennzeichen angebracht.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in eine Klinik. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe bei dem 63-Jährigen, der Roller wurde beschlagnahmt.