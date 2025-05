1 Zwei Autos kollidierten in einer Kreuzung. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

In Stuttgart-Bad Cannstatt kracht es in der Nacht zum Donnerstag: Zwei Fahrzeuge kollidieren in einer Kreuzung. Eine Person wird dabei leicht verletzt.











An der Kreuzung in der Brückenstraße in Stuttgart Bad-Cannstatt sind zwei Autos in der Nacht zu Donnerstag kollidiert. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.