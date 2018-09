Unfall in Stuttgart Bad Cannstatt Auto und Stadtbahn stoßen zusammen – Straße gesperrt

Von red 14. September 2018 - 15:32 Uhr

Verkehrschaos am Freitagnachmittag in Stuttgart: Wegen eines Stadtbahnunfalls musste die König-Karls-Straße in Bad Cannstatt gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt.





Stuttgart - Im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt sind eine Straßenbahn der Linie U2 und ein Auto zusammengestoßen. Ob es bei dem Unfall am Willhelmsplatz auf Höhe der König-Karls-Straße Verletzte gab, war zunächst unklar.

Wie die Polizei mitteilte, musste die König-Karls-Straße gesperrt werden. „Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu meiden“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag. Die Stadtbahnen U19 und U2 fuhren zwischenzeitlich nicht mehr zwischen dem Daimlerplatz und dem Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt.

Der Schaden belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf eine sechsstellige Summe. Nähere Angaben zu dem Unfall konnten die Beamten zunächst nicht machen.