Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Stuttgart-Bad Cannstatt sind zwei Personen verletzt worden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 42-Jähriger mit seinem VW gegen 7.45 Uhr in der Rosenaustraße in Richtung Haldenstraße unterwegs. An der Kreuzung Hallstraße missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt des von rechts kommenden 41-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 41-Jährige leichte, und ein 42-Jähriger schwere Verletzungen.

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten und brachten den 42-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.